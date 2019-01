Van racisme betichte Efteling-attractie Carnaval Festival gaat op de schop: Afrikaanse bosjesmannen voortaan zonder neusringen

De Efteling meldt dat deze en ook andere scènes straks beter aansluiten bij het oorspronkelijke thema van de attractie. Zo krijgen de Afrikaanse poppen meer traditionelere klederdracht in plaats van neusringen en kroeshaar, de Aziatische figuren krijgen meer diversiteit in hun haardracht en kledingstijl. ,,Het wordt nog meer een feestje, alleen dan van deze tijd”, belooft directeur Fons Jurgens.



Hoewel de felste tegenstanders van Carnaval Festival de make-over als een overwinning zullen zien, ontkent woordvoerster Mariëtte Siezenga dat het park hen tegemoetkomt.



,,Natuurlijk luisteren we naar alle kritieken en nemen we alle signalen serieus, van zowel actiegroepen als van onze buitenlandse gasten. Maar het is niet zo dat die geluiden de basis vormden voor de veranderingen die we nu doorvoeren.”