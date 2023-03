Van stemlokaal tot Kieswijzer: alles over de Provinciale Statenverkiezingen in Bergen op Zoom

Weet jij niet zo goed wat deze verkiezingen inhouden, op wie je kan stemmen en waar je je stem kunt uitbrengen? Hier lees je alle info!

Wat zijn de Provinciale Statenverkiezingen?

De Provinciale Statenverkiezingen zijn misschien wel de minst bekende verkiezingen in Nederland. Daarom eerst een korte uitleg over de Provinciale Staten.

Je kunt de Provinciale Statenverkiezingen een beetje vergelijken met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, maar dan op provincieniveau. Iedere provincie in Nederland heeft een eigen bestuur. Bij de Provinciale Statenverkiezingen kies jij – samen met de rest van de Brabanders – de leden van de Provinciale Staten.

Taken van provincie Brabant

De Provinciale Statenleden…

… zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie Noord-Brabant. Een hypothetisch voorbeeld: de leden beslissen of Bergen op Zoom buiten de stadsgrenzen mag bouwen om de woningcrisis tegen te gaan en waar in de stad een bedrijventerrein mag komen. … kiezen en controleren de Gedeputeerde Staten. Dat is het dagelijks bestuur van de provincie. … kiezen de leden van de Eerste Kamer.

Meer over de taken van de Provinciale Statenleden lees je op de website van de Rijksoverheid.

Waar in Bergen op Zoom kun je stemmen?

Op verschillende plekken in Bergen op Zoom kun je stemmen. Gemeenten zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de stemlokalen voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor mindervaliden.

De stembureaus zijn woensdag 15 maart open van 7.30 tot 21.00 uur. Waar je in Bergen op Zoom terecht kunt, lees je in dit artikel.

Op wie kun je stemmen?

Grote kans dat je nog niet exact weet op wie je wil stemmen. DPG Media maakte een kieswijzer om jou te helpen. Hieronder vul je de kieswijzer in.

Waar gaf de provincie afgelopen jaren geld aan uit?

Het ligt misschien voor de hand, maar alle taken die de provincie uitvoert kosten geld. Er is een potje voor natuuronderhoud, de cultuursector, enzovoort.

Hier ging het geld van de provincie Noord-Brabant naartoe

Het verschilt per provincie hoeveel geld er naar elk onderdeel gaat. Voor provincie Brabant valt op dat in 2021 het meest aan ‘verkeer’ is uitgegeven. Het bleek om 54 euro per inwoner van de provincie te gaan. Ook ‘natuur’ stond hoog op de agenda; hier werd 49 euro per inwoner aan betaald in 2021.

Meer over de uitgaven van Brabant lees je hier.

Deze onderwerpen spelen in Brabant

Handig om te weten: wat speelt er in de provincie Brabant? Leden van de Provinciale Staten zijn veel bezig met maatregelen rondom stikstof. Sinds maart 2023 worden er tijdelijk geen vergunningen verleend wanneer dit leidt tot de uitstoot van stikstof in een Brabants Natura2000-gebied. Dit heeft invloed op veel verschillende projecten, zoals wegen, fabrieken, woningen en meer. Op 1 juli moet er een plan liggen dat ervoor zorgt dat de Europese regels van stikstofuitstoot wél gehaald worden, want dat is nu niet het geval.

Een ander onderwerp is het verbieden van de komst van grote logistieke bedrijven in zogenoemde ‘ongewenste’ gebieden. In december 2022 maakten de provincie en gemeenten afspraken over plekken in Brabant waar logistieke bedrijven wel of niet welkom zijn.

Andere grote thema’s in onze provincie zijn duurzaamheid en wonen.

