Van stemlokaal tot Kieswijzer: alles over de Provinciale Statenverkiezingen in Breda

Wat zijn de Provinciale Statenverkiezingen?

De Provinciale Statenverkiezingen zijn misschien wel de minst bekende verkiezingen in Nederland. Daarom eerst een korte uitleg over de Provinciale Staten.

Taken van provincie Noord-Brabant

… zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie Brabant. Een hypothetisch voorbeeld: de leden beslissen of Breda buiten de stadsgrenzen mag bouwen om de woningcrisis tegen te gaan en waar in de stad een bedrijventerrein mag komen.

Meer over de taken van de Provinciale Statenleden lees je op de website van de Rijksoverheid .

Waar in Breda kun je stemmen?

De stembureaus zijn woensdag 15 maart open van 7.30 tot 21.00 uur. Waar je in Breda terecht kunt, lees je in dit artikel .

Op wie kun je stemmen?

Waar gaf de provincie afgelopen jaren geld aan uit?

Het ligt misschien voor de hand, maar alle taken die de provincie uitvoert kosten geld. Er is een potje voor natuuronderhoud, de cultuursector, enzovoort.

Hier ging het geld van de provincie Noord-Brabant naartoe

Het verschilt per provincie hoeveel geld er naar elk onderdeel gaat. Voor provincie Brabant valt op dat in 2021 het meest aan ‘verkeer’ is uitgegeven. Het bleek om 54 euro per inwoner van de provincie te gaan. Ook ‘natuur’ stond hoog op de agenda; hier werd 49 euro per inwoner aan betaald in 2021.