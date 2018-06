Vanaf 2019 dertig trajectcontroles actief in de Vlaamse Kempen

Het gaat vooral om de wegen net onder de grens in de Kempen. Het arrondissement Turnhout telt op dit moment zeventien werkende trajectcontroles op Kempense gewestwegen zoals de Herentalsesteenweg in Grobbendonk, de Ring, Steenweg op Gierle en de Steenweg op Diest in Turnhout, de N18 in Dessel, Balen en Turnhout en verder ook nog trajecten in Geel, Westerlo en Laakdal. Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts en federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hebben nu samen geld vrijgemaakt voor tientallen extra trajectcontroles in Vlaanderen waaronder dertien op Kempense wegen.

De installatie van de trajectcontroles wordt bepaald door de plaatselijke gemeentebesturen of politiekorpsen. Zij bepalen de punten. Het nieuwe traject op de Ring van Turnhout lag al een tijdje vast. Net als de Oude Geelsebaan/Dietsebaan (N127) in Laakdal en de Aarschotsesteenweg in Herselt. Die trajecten staan ingepland voor na de zomer. Meestal duurt het dan nog wel enkele maanden voordat de camera's effectief werken.

De nieuwe trajecten die erbij komen zijn de Antwerpseweg in Beerse, de Merkseplassesteenweg/Steenweg op Turnhout tussen Turnhout en Merksplas, de Arendonksesteenweg in Ravels, de Tilburgseweg/Steenweg op Weelde, de N139 (Bergen, Hokken, Schutterstraat, Wampenberg) in Arendonk, de N118 tussen Dessel en Mol en de drie gewestwegen Postelsebaan, Turnhoutsebaan en Geelsebaan in Retie. Die komen er tegen begin 2019.