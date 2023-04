Vanaf de A27 kijk je nu vol op opgeknapt zwembad De Ganzewiel: ‘Niet leuk, maar niets aan te doen’

Het liep allesbehal­ve gesmeerd, toch kan er bijna een strik om een nieuw stuk Tilburg: ‘Mooier dan gedacht’

TILBURG – Een gribuszooi was het, zo’n plek waar je ’s nachts liever niet wilde komen. Met eerst Poppodium 013 en nu het vers bewoonde Pakhuis West van Bedaux de Brouwer is het een nieuw stukje Tilburg. Met pleintje en straks wellicht horeca. Daar was een (erg) lange adem voor nodig.