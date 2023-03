Vanaf morgen opnieuw stakingen bij Arriva en uitval bussen in Brabant

Voormalig gemeente­huis Ossend­recht is nu monument

OSSENDRECHT - Het voormalige gemeentehuis aan de Dorpsstraat in Ossendrecht heeft sinds deze week het predicaat gemeentelijk monument. Dat maakte de Woensdrechtse wethouder Thierry de heer deze week bekend tijdens de openbare vergadering van het Ossendrechtse dorpsplatform in MFC de Drieschaar in Ossendrecht.