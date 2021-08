Vandaag en morgen nog wisselvallig, maar eind deze week zomerse temperaturen

Bestse accu voor het opslaan van zon­ne-ener­gie werkt, en trekt dus de aandacht

8 augustus BEST/BOEKEL - De accu die zonne-energie opslaat van uitvinder Cees van Nimwegen uit Best is hot. Zijn batterij bij ecodorp Boekel is bijna klaar. Ondertussen loopt een project in Sint-Oedenrode en is er interesse uit Veldhoven. ,,Ik kreeg net nog een mailtje van de ambassade in Zuid-Korea.”