Vanmiddag code geel om onweersstorm, ProRail waarschuwt voor bomen op het spoor

Video Bijl hielp niet alleen HAK groeien, maar schreef ook sprookjes voor de Efteling

3 juni Groentebedrijf HAK is Martine Bijl ‘zeer erkentelijk’ voor haar bijdrage aan de groei van het merk in Nederland. In twee periodes, van 1986-2000 en tussen 2006 en 2013, speelde de donderdag overleden actrice/cabaretière de hoofdrol in 40 verschillende reclamespotjes van HAK. De firma uit het Brabantse Giessen neemt volgens een verklaring dan ook ‘met grote ontsteltenis’ kennis van haar overlijden.