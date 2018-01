Vannacht glad en woensdag nat en winderig: uitkijken!

Studie: heropen IJzeren Rijn via Venlo

16 januari BRUSSEL/DEN HAAG - Over de IJzeren Rijn, de goederenspoorlijn van Antwerpen naar het Ruhrgebied via Weert en Roermond, kan voor 770 miljoen euro weer worden gereden als het tracé via Venlo gaat lopen, staat in een rapport. De Vlaamse regering gaat nu overleggen met onder meer Nederland om tot een akkoord te komen over deze zogenoemde 'Derde Weg', melden Belgische media.