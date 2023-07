Vanuit deze potentiële hotspot leer je Breda kennen

Lieke staat nu één jaar voor de klas: ‘Ik snap niet dat er een lerarente­kort is, het is een superbe­roep’

OSS/NISTELRODE - Normaal halen vooral oudere leerkrachten het nieuws. Bij een jubileum of afscheid. Maar wat is het verhaal van een jonge leerkracht na het eerste jaar? Is het niet te doen, zoals sommige mensen beweren? Of juist top? Lieke van de Ven over haar ervaringen.