Varkens naar het industrieterrein? Brabant staat niet te springen

Waarom een fusie voorlopig van de baan lijkt in de Kempen: ,,De folklore van het kleine verschil”

8 december KEMPEN - Schaalvergroting in gemeenteland blijkt telkens weer lastig te realiseren. Steeds weer borrelt de behoefte om de eigenheid te benadrukken op. In Nuenen leidt het tot afzetten tegen de grote stad, in de Kempen ligt het ingewikkelder. Voorstanders van fusie zien de Kempen als een onwrikbare eenheid. Wat hebben ze dan met elkaar gemeen? En als ze zo op elkaar lijken, waarom lukt een fusie dan niet?