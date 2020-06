Varkenshouder Herman Krol (59) uit Heeswijk-Dinther wil zich warm laten saneren

Vanaf zijn erf kan hij ze bijna zien liggen. De grote voerfabriek van Agrifirm in Veghel is nog geen drie kilometer weg. Even verderop pronken de logo's van Jumbo, Sligro en Mars, kroonjuwelen van de Brabantse voedingsmiddelenindustrie. ,,Weet je waarom hier in Brabant zo veel varkens zijn?”, vraagt Krol. Het geijkte antwoord: de varkenshouderij ontwikkelde zich juist hier omdat er op de hoge zandgronden niet veel te verbouwen viel. Ook waar. Maar wat Krol betreft niet de hoofdreden. Hij wijst richting de fabrieken in Veghel. ,,We zijn de laatste decennia steeds meer kant-en-klaarproducten gaan eten en drinken. Hoeveel van die sapjes er wel niet in de supermarkt staan. Aardbei-banaan, sinaasappel-kiwi... Die machines moeten tussendoor ook steeds worden schoongemaakt.”



Krols varkens drinken dat water, met de vitamines van de sinaasappels er nog in. ,,Vroeger had bijna iedereen een varken, dat de aardappelschillen en andere voedselresten opat. Nu maken we op grotere schaal voedsel klaar, en kopen we het bewerkt in de supermarkt. En houden we op grotere schaal varkens, die de restproducten opeten. De intensieve varkenshouderij volgt de voedselindustrie, niet andersom. ,,Al die veevoerfabrieken zijn hier gekomen omdat hier ook voedselproductie zat. En een haven. Ja, daar komt ook veel soja binnen voor varkens. Maar dat zijn voor het overgrote deel óók restproducten. De bonen gaan in ons voedsel, het schroot in het varkensvoer.”