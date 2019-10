Varkenshouders in Oost-Brabant kunnen zich vanaf 25 november inschrijven voor saneringsregeling

De stoppersregeling werd twee jaar geleden in het regeerakkoord al aangekondigd. Eigenlijk zou de inschrijving vlak na de zomer plaatsvinden, maar toen was nog onduidelijk of de sanering aan de Europese regels voldeed. Dat onderzoek is nu afgerond, zo maakte landbouwminister Carola Schouten donderdagmiddag bekend. De regeling staat open voor ondernemers in de zogeheten concentratiegebieden Oost en Zuid. Daarbij omvat de zuidelijke regio heel Oost-Brabant en Noord-Limburg. Omdat meer dan de helft van de ruim 12 miljoen varkens in Nederland hier wordt gehouden, gaat een groot deel van de beschikbare 180 miljoen naar het opkopen van varkenshouderijen in dit gebied.