Vastzitten op een paradijselijk eiland zónder corona, het kan: Roeland woont in een dagdroom

Voor veel Nederlanders is het een vrij onbekende bestemming, maar na kilometers Stille Oceaan kom je uit bij het exotische eilandje Palau. Een coronabesmetting is er nog niet geweest. En dat heeft een goede reden. Het kleine eiland is door de lokale regering totaal afgesloten van de buitenwereld, omdat een uitbraak desastreus zou zijn. ,,Ik heb daardoor mijn gezin al drie maanden niet gezien, omdat niemand er in of uit mag.”



De van oorsprong Rosmalenaar woont in Koror. De grootte van de hoofdstad is te vergelijken is met een klein Brabants dorpje. Er zijn wel straten, maar stoplichten zijn er niet. Rotondes zijn ook onbekend. Tijdens rijlessen leren de bewoners - hoe frappant dat ook klinkt - wat te doen bij een niet-bestaand rood stoplicht.



Wat er wél op het afgelegen eiland is: ‘s werelds meest spectaculaire duikparadijs, dolfijnen, en ongerepte natuur. Het is er nu extra stil. Bruysters brengt zijn dagen door op de witte stranden, waar hij drijfhout verzamelt voor een bevriende artiest, dat hij als ondergrond gebruikt voor schilderijen.