VDG stelt vragen over ongure fietstunnel onder N329 bij Oss

Berghemnaar en VDG-raadslid Frank Dappers las in het Brabants Dagblad dat meerdere mensen bij de fietstunnel tussen de Osseweg in Berghem en de Berghemseweg in Oss zijn lastiggevallen en zelfs mishandeld. Een vriendin van een de slachtoffers is daarop een petitie gestart voor cameratoezicht bij de tunnel. Haar vriend zou tot twee keer toe zijn staande gehouden door een groepje jongens dat zich daar ophield. De eerste keer werd gevraagd om zijn portemonnee, de tweede keer kwam het tot een handgemeen. De petitie was maandag al meer dan zeshonderd keer ondertekend.