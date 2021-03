Vee verdeelt hoofdrolspelers van Debat van het Zuiden: ‘Méér geiten, dat is een dikke middelvinger naar alle Brabanders’

Tilburgse verdachte digitale drugswin­kel: ‘Ik werd gedwongen’

12 maart TILBURG - De twee 23-jarige Tilburgers die vorig jaar werden aangehouden in een woning in de Reeshof, ontkennen dat zij verantwoordelijk zijn voor de drugs die vanuit het huis werden verhandeld. In de rechtbank in Breda probeerden beide verdachten vrijdagmiddag duidelijk te maken dat zij slechts een piepklein rolletje speelden in het hele verhaal.