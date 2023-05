Veel belangstelling voor de kamermuziek in het Mookse kerkje. De bezoekers komen tegenwoordig zelfs vanuit Amsterdam

Dens kan in voormalig Ligh­tyear-ge­bouw vooruit met ‘groene’ aggregaten: ‘Van een camping naar een villa’

HELMOND - In een tent op de Helmondse Automotive Campus moest start-up Dens zijn emissieloze aggregaten produceren. Maar nu heeft het ruimte om te groeien, even verderop in het voormalige pand van Lightyear.