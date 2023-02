Veel buitendorpse wagens in optocht Nachtgraverrijk, voor wie niet genoeg krijgt van de optochten

Grote KempenOp­tocht Hapert imponeert: ‘Wagens kunnen zo naar Euro Disney’

HAPERT - ,,We tellen af vanaf elf!” En dan schiet er op de straat voor Hart van Hapert confetti in de lucht. De Kempenoptocht is weer als vanouds: net zoveel wagens én van hoog niveau. ,,Het zijn kunstwerken”, zegt een toeschouwer.