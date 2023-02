Veel files op Brabantse snelwegen, drukste ochtendspits van dit jaar

Het was dinsdagochtend druk op de Brabantse snelwegen. Het verkeer had te maken met veel files en flinke vertragingen door dichte mist. „Het was tot nu toe het drukste moment van dit jaar”, aldus Jorn de Vries, directeur van Flitsmeister.

In West-Brabant moesten automobilisten op meerdere snelwegen rekening houden met vertragingen. Op de A16 van Breda naar Dordrecht was het in de ochtend erg druk. Ook in de richting van Breda naar Gorinchem op A27 was er een file van zo‘n 25 minuten. Tussen het knooppunt Hooipolder en Oosterhout stond het verkeer dinsdagochtend lange tijd stil.

Van en naar Den Bosch moest het verkeer rekenen op vertragingen. Op de A59 bij knooppunt Zonzeel stonden in beide richtingen kilometerslange files.

Ook in Oost-Brabant stond het verkeer vast. De grootste vertragingen waren op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, en tussen Den Bosch en Eindhoven.

Ongeluk

Door een ongeluk op de A50 ontstond er een kilometerslange file tussen Nistelrode en Uden-Zuid. In de richting van Oss naar Eindhoven had het verkeer ruim een half uur vertraging.

Autobrand

Een auto in brand zorgde op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven, tussen Vught en Best-West voor een file van zo’n 12 km. Hierdoor was de rechterrijstrook tijdelijk dicht en had het verkeer ruim 30 minuten vertraging.

Quote Drukste moment van dit jaar

Vooral in onze provincie kwam plaatselijk dichte mist voor waardoor het zicht op de wegen slecht was. Het KNMI kondigde dinsdagochtend voor Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland code geel af.

Rond 08.00 uur uur stonden er de meeste files. „Het was het drukste moment van dit jaar tot nu toe”, legt De Vries uit. „Om 08.45 uur was de vertraging voor weggebruikers in totaal 2893 minuten. Dat is bijna anderhalf keer zoveel dan het gemiddelde van het afgelopen jaar op dat moment.”

Tips en trucs

Op meerdere plaatsen was het zicht slechts 50 tot 200 meter. Dat betekent dat automobilisten de mistlampen aan de voorkant van de auto moeten gebruiken. Zodra het zicht aanzienlijk verbetert, moeten ze meteen uitgezet worden, omdat ze medeweggebruikers kunnen verblinden. Ga voorbereid de weg op en lees meer tips en trucs voor veilig rijden in de mist.