Veel meldingen van wateroverlast door hevige regenbuien in Zuidoost-Brabant

Via Burgernet werden inwoners van Veldhoven opgeroepen om de Dorpstraat en omgeving te mijden met de auto. Bij verschillende woningen kwam het water ook al naar binnen gelopen.

Op het KNMI-weerstation in Eindhoven werd nog nooit in één dag zoveel neerslag gemeten als vandaag, meldt weer.nl op Twitter. ‘In totaal kwam er tot nu toe 48,0 mm neerslag naar beneden. Daar komt nog iets bij, maar het wordt in die omgeving nu wel geleidelijk droger. Het oude record stond op naam van 28 augustus 1996 en bedroeg 47,1 mm. In totaal viel er op slechts 7 dagen meer dan 40 mm neerslag in Eindhoven’.

De hulpdiensten verzochten mensen om binnen te blijven ‘als dat kan’. De brandweer meldde dat op sommige plekken putdeksels konden wegspoelen door het overvloed aan wateren dat kon leiden tot gevaarlijke situaties. Uit voorzorg werden op verschillende plekken straten afgesloten.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De Dorpstraat in Veldhoven staat zondagmiddag volledig onder water © fotopersburo Bert Jansen/Rico Vogels

Overlast gaat nog enige tijd duren

Op social media werden massaal beelden gedeeld van de wateroverlast. Te zien is hoe straten volledig blank stonden en hoe auto's met moeite door de plassen kwamen. De overlast beperkte zich echter niet alleen tot buiten. In onder meer het Eindhovense Parktheater en de Albert Heijn aan de Roostenlaan was sprake van lekkages.

De overlast hield langere tijd aan. Het KNMI had een groot deel van de dag code geel ingesteld voor de provincie Brabant.

Meer overlast in Zuidoost-Brabant dan elders in de provincie

Op andere plekken in Brabant kwam het eveneens met bakken uit de hemel, maar dat leek niet voor grote overlast te zorgen. In Erp was zondagmiddag festival 7th Sunday: de organisatie anticipeerde al op de regenval en deelde poncho's uit bij de ingang. Wel moesten ze noodgedwongen een stage afsluiten. Het evenement Jazz in Duketown in Den Bosch besloot om alle buitenoptredens stil te leggen.

Doorrijden als de straten blank staan? Zo voorkom jij waterschade aan je auto Doorrijden, stoppen of omkeren? Automobilisten die wel eens door diepe plassen hebben gereden, kennen het dilemma. Wie niet oplet, riskeert waterschade aan de motor en een flinke kostenpost. Lees hier wat je moet doen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Noord Brabantlaan in Eindhoven. © Bert Jansen

Volledig scherm Straat onderwater in Tuindorp, Eindhoven © ED

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's