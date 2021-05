Veel te veel zorgpersoneel loopt weg, 'De motor gaat steeds vaker vastlopen’

Je moet er niet aan denken wat er fout hád kunnen gaan: defect paaltje hindert ambulance op weg naar patiënt

14 mei CUIJK - Je had er niet aan moeten denken. Dat de patiënt, waarvoor de gestrande ambulance was uitgerukt, was overleden. Omdat de ziekenwagen stuitte op een elektronisch paaltje in de Grotestraat in Cuijk, dat weigerde in de grond te zakken door haperende techniek.