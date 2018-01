Veel tv-aandacht voor zaak politiemol: wat leverde informatie financieel op?

De politie krijgt ene na andere klap in de op zich al zo beschamende affaire rond Mark M., die gevoelige politie-informatie doorgaf aan criminelen.

Bijna 2,5 jaar na zijn arrestatie staat maandag Weertenaar Mark M., landelijk bekend als de politiemol, voor de rechter. Wat begon als een nationaal schandaal lijkt als een nachtkaarsje uit te gaan. De vraag is nu niet wíe de mol is, maar wat hij allemaal opgroef. En terwijl aanvankelijk werd gezegd dat de aspirant-agent bijna acht ton verdiende aan zijn spionnenwerk, ziet het Openbaar Ministerie (OM) nu dat hij maar pakweg eentiende van dat bedrag niet kan verklaren.

Andere getallen in de zaak blijven wel hoog. De mol (31) heeft, volgens het OM, 28.521 zoekvragen losgelaten op de politiesystemen. Verder keek hij over de schouders mee in 48 lopende onderzoeken en kreeg daar 524 keer voor betaald. Tenminste één topcrimineel kon dankzij hem ontkomen: Eindhovenaar Tommy van der S. die een drugsbende leidde vanuit de antiekzaak van zijn vader. Hij kreeg negen jaar cel, bij verstek, want de vogel was gevlogen.

Vier dagen

Vier dagen trekt de rechtbank vanaf maandag uit voor de zaak waarbij in totaal vijf man verschijnen. Mark M. zelf natuurlijk, zijn tussenpersoon Mark S. (47) uit Eindhoven en drie klanten. Ze worden bijgestaan door grote namen uit de advocatuur: Jan-Hein Kuijpers, Marcel Heuvelmans, Eric Thomas en Marijn Zuketto. Top-aanklager Willem Bos heeft inmiddels een functie op Aruba en komt er speciaal voor over. Naast hem staat de zwaarste advocaat-generaal van Den Bosch: Gerard Sta.

Politie-onderzoeken zijn uiteraard topgeheim. Vandaar ook alle commotie over de mol. Maar uitgerekend dit dossier lag vanaf het begin op straat. NRC-verslaggever Marcel Haenen bracht het schandaal aan het licht, werd daardoor genomineerd voor de hoogste personderscheiding en bleef justitie tarten met onthullingen, tot twee cijfers achter de komma. De Limburger reconstrueerde een geheime undercoveroperatie in Curaçao, met een belangrijke rol voor een garage-zetbaas uit Oirschot.

Alles liep fout in de zaak. Mark M. kon zijn gang gaan door interne missers en slap onderzoek naar zijn betrouwbaarheid. Die procedures zijn daardoor flink aangescherpt wat de inlichtingendienst AIVD veel werk bezorgde. Promoties binnen het korps moesten maandenlang in de kast, wachtend op een akkoord, terwijl er juist gillend tekort was aan handen. Dan was er nog de toenmalige hoogste politiebaas Gerard Bouman die tegen alle regels in de man meteen veroordeelde als 'de rotste appel ooit', maar later zelf moest opstappen. De maanden erop kwamen er meer mollen boven water en de malversaties binnen de COR.

Vingerafdruk

Zelf kwam Mark M. ook uit de journalistiek, hij fotografeerde politienieuws. Dat bleek aanstekelijk. In 2009 ging hij naar de politie-academie voor een versnelde opleiding tot rechercheur. De politie zat toen met een tekort, vandaar dat alles sneller kon. Zijn stage kreeg hij in augustus 2010 bij de tactische recherche in Son. De post waar hij misbruik van zou maken.

De AIVD moest hem extra screenen en zag een bezwaar. Zelf negeerde Mark M. vragende mailtjes en wist dat onderzoek zo een jaar te traineren. Wel had hij inmiddels toegangscodes gekregen, door toevalligheden en fouten van zijn chefs, en kon vrijelijk in de politiesystemen neuzen.

De politie kwam zijn naam op het spoor door een criminele garagist uit Oirschot. Die liep in de kijker na aanslagen op zijn zaak en zijn huis en bleek (vlucht-)auto's te leveren aan de onderwereld. Tussen in beslag genomen papieren zaten geheime politiestukken en via een digitale vingerafdruk kwam ze bij de mol uit.

M. had volgens het OM een abonnementenservice. Na inschrijven voor vijf mille kregen criminelen voor duizend euro per maand updates van lopende onderzoeken. Dat zou 764.000 euro opleveren. Een apart onderzoek moest uitwijzen wat er aan geheimen is uitgelekt. Maar dat blijft onduidelijk.

Hobby

Zelf zegt de mol, die mei vorig jaar vrijkwam uit voorarrest, dat hij als hobby meekeek. Geld kreeg hij niet, een undercoveragent probeerde hem uit de tent te lokken maar hij ging er niet op in. Toch heeft hij wat uit te leggen. Hij reed in een Porsche, droeg bontjassen en men noemde hem een patser. De Eindhovenaar Mark S. die als tussenpersoon wordt gezien, had 235.140 euro onder de trap verstopt.

Er waren verhalen dat beiden in de hennep zaten, maar dat wordt hen nu niet aangewreven, wel het verbreken van het ambtsgeheim of verleiden daartoe door omkoping. De mol heeft 79.381 euro cash gestort en een Porsche en BMW gekocht voor 12,5 en vijf mille. Bij hem zijn twee valse Engelse paspoorten gevonden. Mark S. had ook een vals paspoort liggen, ruim twee ton aan cash, hij betaalde 13.808 euro aan autohuur, stortte 88.320 en had twee stoorzenders.

De schade is niet te meten. Onbekend is wat de boeven dankzij de mol weten (hij zwijgt en heeft zijn sporen goed verstopt), het imago van de politie kreeg een enorme deuk en intern zijn speurders woest dat hun noeste werk door een 'collega' kon worden tegengewerkt. Het OM mag dat nu repareren.