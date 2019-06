Veel weerstand tegen benoeming Grashoff na voorspelbaar debat

The MusiCompa­ny en Velocity Ladies vertegen­woor­di­gen Brabant bij finale ‘Club van het Jaar'-verkiezing

12 juni Wielervereniging Velocity Ladies uit Eindhoven en The MusiCompany uit Bergen op Zoom zijn de provinciewinnaars van de verkiezing van Club van het Jaar 2019. De twee clubs, Velocity in de categorie Sport en The MusiCompany in de categorie Cultuur, vertegenwoordigen Brabant bij de landelijke finale op 28 juni.