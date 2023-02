Veerkrachtig NAC knokt zich dankzij invaller Rutten in zinderende thriller voorbij FC Dordrecht

Na het echec tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht (4-1 nederlaag) wilde NAC vrijdagavond eerherstel boeken. Trainer Peter Hyballa had het optreden in Stadion De Galgenwaard niet zonder consequenties gelaten. Javier Vet, Ezechiel Banzuzi, Sabir Agougil en Tijs Velthuis moesten de wanprestatie bekopen met een plaats op de reservebank. Odysseus Velanas meldde zich na de nederlaag ziek, waardoor de oefenmeester vijf wijzigingen doorvoerde.

Kind van de club Boris van Schuppen was een van hen, waardoor hij na vijf maanden weer in de basisopstelling begon. Ook Victor Wernersson, Anselmo Mac Nulty en Rowan Besselink begonnen, terwijl middenvelder Matthew Garbett zijn thuisdebuut mocht maken. Hyballa had ook weer de beschikking over Jort van der Sande. De uitblinker maakte voor het eerst in het tweede Gegenpressing-tijdperk deel uit van de wedstrijdselectie. Cuco Martina droeg bij afwezigheid van topschutter Velanas de aanvoerdersband.

De intenties van NAC waren meteen duidelijk. Onder aanvoering van Martina en de wervelende Garbett wilde de thuisploeg FC Dordrecht direct bij de strot grijpen. Dat lukte gedeeltelijk, want al snel ontstond er gevaar. Het was Nieuw-Zeelander Garbett die de opstomende Boyd Lucassen vrij speelde, maar de rechtsback, maandag nog linksback, schoot hard op de voeten van doelman Liam Bossin. FC Dordrecht probeerde daarna met lef NAC achteruit te dringen. Via Samuele Longo werd het zelfs twee keer gevaarlijk, maar doelman Roy Kortsmit trad onverstoorbaar op, terwijl de Italiaan ook nog beide keren in buitenspelpositie stond.

NAC wervelt volgens Hyballa-boekje

Nadat Hyballa een paar keer gefrustreerd accenten aan zijn ploeg aanbracht, kreeg NAC grip op de wedstrijd terug. En nota bene kersverse aanvoerder en grote leider Martina sloeg op dat moment uit een hoekschop toe: 1-0. Op aangeven van de gerehabiliteerde Van Schuppen, ouderwets bedrijvig, tikte hij een hoekschop van dichtbij binnen. Daarmee maakte hij na zeven jaar een einde aan zijn doelpuntendroogte. Destijds scoorde hij namens Southampton op fabelachtige wijze in de Premier League, tegen huidige koploper Arsenal.

De treffer zorgde voor vleugels. NAC pakte FC Dordrecht bij de keel en stormde na de dreun van Martina vooruit. Even later resulteerde dat in een aanval volgens het Hyballa-boekje. Via een demonstratie van zijn voetbalevangelie. Hoog op de helft van FC Dordrecht werd in de counterpressing de bal ontfutseld. In een paar passes was het Garbett die op de rechterflank doorbrak. Met een handvol spelers stormde NAC het zestienmetergebied in, waarna de voorzet van de middenvelder op de pantoffel van Wernersson terechtkwam: 2-0.

Met de schrik vrij in zinderende tweede helft

Na de rust liet NAC de teugels vieren. En dat moest het bekopen. FC Dordrecht maakte namelijk meteen gebruik van de tamme houding waarmee NAC de kleedkamer uit was gekomen. Longo scoorde, al waren de protesten dat de bal de achterlijn al gepasseerd was massaal. Arbiter Laurens Gerrets negeerde het, waardoor er weer een wedstrijd was: 2-1. En die was er even later helemaal. Invaller Tidjany Touré mocht in alle vrijheid het veld oversteken en klopte Kortsmit met een droge knal: 2-2.

Daarmee kwam het gewicht van de wedstrijd direct op Van der Sande te liggen. De spits maakte vlak voor de gelijkmaker zijn rentree en moest zorgen dat NAC niet opnieuw averij opliep. Daar zorgde echter een andere invaller voor. Rutten was er, na opnieuw voorwerk van Van Schuppen, als de kippen bij gelijk de voorsprong terug in handen van de Parel van het Zuiden te brengen. De vervanger van Wernersson kopte van dichtbij raak: 3-2. Mac Nulty en Agougil waren nog gevaarlijk, terwijl Van der Sande een treffer afgekeurd zag worden wegens buitenspel. Kortsmit moest nog een keer op cruciale wijze redding brengen, maar FC Dordrecht lag tegen de touwen. Daardoor pakte NAC in een kolkend Rat Verlegh Stadion na een zinderende thriller alsnog de zege.

NAC - FC Dordrecht: 3-2 (2-0) - 21. Martina 1-0, 29. Wernersson 2-0, 51. Longo 2-1, 62. Touré 2-2, 68. Rutten 3-2.

Opstelling NAC: Kortsmit; Lucassen, Besselink, Martina, Mac Nulty, Wernersson (54. Rutten); Staring; Garbett (67. Agougil), Van Schuppen (85. Vet); Boere (54. Van der Sande), Omarsson (85. De Rooij).

