Veertig gebouwbranden in halfjaar in Eindhoven, ook vaak raak in Tilburg en Breda

GrafiekIn het eerste halfjaar van 2020 vonden in Eindhoven veertig gebouwbranden plaats. De stad is daarmee met afstand koploper van de provincie. Ook in Tilburg (30), Breda (27) en Den Bosch (23) woedde vaak brand in bijvoorbeeld een woning, café of winkelpand.

Wie het aantal gebouwbranden afzet tegenover het aantal inwoners van een gemeente, ziet dat het in bijvoorbeeld Laarbeek en Haaren vaak raak is.

Dat blijkt uit cijfers van Stichting Salvage, opgevraagd door LocalFocus. In totaal woedde er in de periode in Nederland minimaal 2100 keer brand in een gebouw: net iets meer dan in de eerste zes maanden van 2019. Vooral het aantal branden met ernstige schade is gestegen. Daarvan wordt gesproken als cruciale zaken niet meer bruikbaar zijn.

Stichting Salvage De Stichting Salvage biedt eerste hulp aan gedupeerden van branden. Mederwerkers zijn bij zo’n zeventig tot tachtig procent van de branden in een gebouw aanwezig. Volgens Geerlof van Loo, beleidsmedewerker bij Salvage, ziet de stichting vaker dat er meerdere objecten - zoals bijvoorbeeld individuele appartementen - bij een brand betrokken zijn. Volgens de stichting heeft dit te maken met het feit dat steeds meer mensen in appartementencomplexen wonen.

In de rest van Nederland vonden veel branden plaats in grote steden als Amsterdam en Rotterdam. In gemeenten als Utrecht, Amersfoort en Zoetermeer vonden juist relatief weinig branden plaats, geeft LocalFocus aan.

Ernstige schade

Vooral het aantal branden met ernstige schade is gestegen ten opzichten van 2019: van 800 in Nederland vorig jaar naar 843 dit jaar. Bij ongeveer de helft van de branden bleef de schade minimaal of beperkt. Ruim driekwart van de gebouwbranden treft een woning of bijgebouw zoals een schuur.

In onderstaande grafiek zie je de stijging of daling per veiligheidsregio en vind je het aantal branden naar gebouwtype per veiligheidsregio terug.