Vense Vuurpijl vaste plant van Marcel de Wagt, ‘Ik wil geen plofplanten kweken’

Ebusco in Deurne verkoopt 125 e-bussen voor het openbaar vervoer van Stockholm

De Deurnese busbouwer Ebusco gaat 125 12-meter bussen leveren aan de Zweedse vervoerder Keolis Sverige. De levering van de eerste 50 bussen staat gepland voor 2024 en de overige 75 bussen staan in optie voor levering in 2025. De bussen zullen worden ingezet in en rondom de Zweedse hoofdstad Stockholm.