Ventilatie in de klas: waarom zij wel, wij niet?

CUIJK - Welke criteria hanteren gemeente en schoolbesturen bij hun keuze om scholen met slechte ventilatie direct of pas in een later stadium aan te pakken? Dat vraagt directeur Marco Janssen van de Cuijkse basisschool ’t Startblok zich verbaasd af.

Eerder deze week las hij in deze krant dat per direct ventilatiesystemen van vier scholen (Merletcollege in Grave, Elzendaalcollege in Boxmeer, De Waai in Cuijk en Matthias in Oploo) worden aangelegd. Reden hiervoor is dat de luchtkwaliteit in de klassen zo slecht is dat alleen voldoende frisse lucht gegarandeerd kan worden door het openzetten van de ramen.

Ramen open

,,Laat dit op mijn school nu ook zo zijn. Er is ook op ’t Startblok geen enkele mogelijkheid om te ventileren anders dan ramen openzetten”, zegt Janssen. Een belletje naar De Bongerd in Gassel en De Lindekring in Sint Agatha leert dat ook daar de ramen continu open moeten. Janssen vraagt zich af: ,,Waarom die vier scholen wel en wij niet? Ook hier slaan de CO2-meters uit in klassen met beginnende pubers. Je merkt dat de concentratie eronder lijdt en dat leerlingen slaperig worden.”

Volgens een toelichting van de gemeente en schoolbestuur Optimus (van De Waai en Matthias) zijn er op alle scholen dezelfde metingen verricht in het kader van het zogeheten Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Vervolgens is er, afhankelijk van het geld dat direct beschikbaar is, ‘geprioriteerd naar urgentie’. Waarbij de vier die worden aangepakt, volgens bestuurder Monique Donders vanwege de hoogste CO2-concentratie in klassen kwamen bovendrijven.

Kwestie van meten

Kwestie van meten dus. Janssen wil het graag geloven, maar is benieuwd naar de meetgegevens. Volgens hem zijn ’t Startblok en de school in Cuijk die wél wordt aangepakt, De Waai, beide gebouwd in dezelfde periode. ,,De scholen zijn ontworpen door dezelfde architect en gebouwd van dezelfde materialen. Ik weet ook dat ons schoolbestuur (Invitare, red.) druk is geweest om financiering te krijgen.”

Hoe dan ook moet ’t Startblok met nog zeventien andere scholen nog geduld hebben. Geld voor ventilatie kan nog jaren op zich laat wachten.