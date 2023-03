Verbazing over grootschalige bomenkap Woudrichem: ‘Tal van dieren hadden er hun leefgebied’

Het is Christian Alderliesten, fractievoorzitter van Progressief Altena, die woensdag schriftelijke vragen heeft gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders. ,,Antwoorden vanuit het gemeentehuis zijn tot nog toe uitgebleven en inwoners van Woudrichem en iedereen die is begaan met deze waardevolle natuur moeten dit met lede ogen aanzien”, zegt hij.

Het gaat volgens Alderliesten om het gebied tussen het voormalige industrieterrein en de oever van de Afgedamde Maas. In de brief vraagt hij of het college op de hoogte was van ‘deze kaalslag’ en of er een vergunning voor was afgegeven. ,,Weet de gemeente dat eerst ecologisch onderzoek gedaan moet worden voordat daadwerkelijk tot kap wordt overgegaan?”

Schade

Verder stelt hij: ,,Kwetsbare diersoorten en volwassen natuur staan onder druk. Altena heeft terechte ambities om de enorme achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan en waar mogelijk diersoorten te ondersteunen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een groen, vitaal en gezond Altena. Bekend is dat het kappen van een volwassen boom door enkele tientallen bomen opgevangen moet worden, wil dezelfde bijdrage aan de klimaatdoelen worden bereikt. Hiermee is echter nog niet de schade aan kwetsbare soorten gecompenseerd, zoals uilen, roofvogels en de vele insecten die in oude, hoge bomen leven.”

Alderliesten wil verder weten of er kwetsbare of beschermde soorten zijn aangetroffen en of de aanwezigheid van de beverburcht bij het college bekend was.

Volledig scherm Het gebied vóór de bomenkap. © Progressief Altena

