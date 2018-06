Verbod op Satudarah heeft mogelijk gevolgen voor Defensiemedewerker: 'Willen niets met de club te maken hebben'

BREDA – Het Ministerie van Defensie gaat mogelijk het personeelsbeleid aanpassen naar aanleiding van het verbod op Satudarah. Sommige leden van de omstreden motorclub zijn op dit moment nog in dienst bij Defensie, maar daar gaat wellicht verandering in komen nu de motorclub is verboden . Ook de politiek vindt dat er actie moet worden ondernomen. ,,Lid zijn van een door de rechter verboden organisatie hoort niet bij die voorbeeldfunctie'', zegt de PvdA.

Defensie lijkt daar nu ook van overtuigd. ,,Wij willen op geen enkele manier geassocieerd worden met Outlaw Motorcycle Gangs”, laat een woordvoerder aan deze krant weten.

In de Tweede Kamer is al jaren discussie over ambtenaren die lid zijn van omstreden motorclubs als Satudarah en Bandidos. Wettelijk gezien mogen ambtenaren niet om deze reden ontslagen worden, omdat die motorclubs nooit officieel als criminele organisatie zijn aangemerkt. Maar door het besluit van de rechtbank om deze clubs nu officieel te verbieden, liggen de zaken anders. 'Die twee kunnen niet samen gaan', stelt de PvdA. 'De overheid heeft een voorbeeldfunctie, en daarmee ook de mensen die er werken.'

Gianiro S., een oud-militair uit Breda die verdacht werd van betrokkenheid bij de dood van Rudi Schouten, is al jaren lid van Satudarah en ook in dienst bij Defensie. Hij werkt op dit moment als burgermedewerker bij de Koninklijke Luchtmacht. Zijn advocaat Michael Ruperti heeft nog geen idee welke gevolgen de uitspraak heeft voor zijn cliënt. ,,We wachten het rustig af.”

Aangesproken

Op het dienstverband van Gianiro S. wil Defensie geen inhoudelijke reactie geven. Een woordvoerder geeft in het algemeen mee dat als blijkt dat een medewerker lid is van een criminele motorclub, hij of zij daarop wordt aangesproken.

,,Tijdens het gesprek worden de eventuele consequenties van het lidmaatschap geschetst, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval en de aard van de functie”, legt Defensie uit.

,,Daarnaast wordt bezien of de gedragingen aanleiding kunnen zijn voor ontslag of dat binnen de mogelijkheden van de wet de Verklaring van Geen Bezwaar van de desbetreffende medewerker dient te worden ingetrokken.”

Kritiek

Tweede Kamerlid Raymond Knops van het CDA opperde al eerder dat er een einde moet komen aan het huidige personeelsbeleid van Defensie. ,,Het is absoluut niet wenselijk dat leden van omstreden motorclubs in dienst zijn bij de overheid. Deze meneer zit bij een foute motorclub en is verdacht geweest van een moord. Hier kan Defensie niet blij mee zijn”, zei hij toen over Gianiro S.

Gebrek aan bewijs

S. was ruim anderhalf jaar verdachte in de strafzaak rondom Rudi Schouten, die in april 2015 op brute wijze om het leven werd gebracht. Wegens gebrek aan bewijs werd S. niet langer vervolgd: de zaak tegen hem werd geseponeerd.

Voor de militair had de verdenking verstrekkende gevolgen. Defensie besloot hem in afwachting van het onderzoek te schorsen. Al die tijd zat hij werkeloos thuis. Het is gebruikelijk dat ambtenaren die verdacht worden van een strafbaar feit, tijdelijk niet welkom zijn bij hun werkgever.

Hoogste bestuursrechter