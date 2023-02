Verbod van terrasheaters gaat Waalwijk te ver: horeca moet nog wennen aan ‘warme’ kussens

De bedoeling is dat fietsers en voetgan­gers Passage Riche kunnen blijven gebruiken

BOXTEL - De ruim dertig openbare parkeerplaatsen in Passage Riche in Boxtel gaan definitief verdwijnen en zijn in de toekomst alleen nog maar bestemd voor bezoekers van de aanliggende (feest)winkel. De fiets- en voetgangersdoorgang tussen Stationsstraat en Prins Hendrikstraat moet wel openblijven.