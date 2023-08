Verborgen parels! 6 x Bredase terrassen op onverwachte plekken

more

BRACK

Aan het einde van de Speelhuislaan zit BRACK: een proeflokaal met – jawel – een terras. Je vindt hier vernieuwende bieren en (h)eerlijk eten. De industriële uitstraling en het terras aan het water maken het een fijne plek om te zitten.

Tante Betsie

In de binnenstad is het vaak erg druk op het terras, maar bij Tante Betsie kun je in alle rust genieten van een kop koffie of een verse lunch. In de tuin lijkt het alsof je je midden in de natuur waant. Niets is minder waar, je zit hier gewoon aan de St. Janstraat.

’t Sas

Winkelgebied ’t Sas zit ietwat verstopt, maar hier kun je heerlijk terrassen. Het is een winkelhofje aan de voet van de Grote Kerk dat je kunt bereiken via de Havermarkt of de Lange Brugstraat. Hier vind je gezellige winkels en kun je een drankje drinken of een hapje eten.

PIER15

Bij PIER15 Skatepark denk je in eerste instantie niet aan een terras. Toch kun je hier heerlijk relaxen in een van de strandstoelen. De skaters onder ons mogen uiteraard ook een poging wagen in het skatepark. Enjoy!

STEK

Bij STEK denk je waarschijnlijk in eerste instantie aan een creatief bedrijventerrein en niet aan een terras. Toch is het hier goed vertoeven. Zo kun je plaatsnemen bij Radio Pannekoek of een vorkje mee prikken bij lunchroom Prooef. Ziet er gezellig uit, hè?

Brasserie Houtmarkt

De Ginnekenstraat kennen we allemaal wel, maar loop je ook weleens door de vernieuwde Houtmarktpassage? Daar zit nog niet zo lang Brasserie Houtmarkt, waar je ook lekker op het terras kunt zitten.

