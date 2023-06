Verbreding A50 ontsnapt aan rood kruis minister

Landbouw­voer­tuig vliegt tijdens bemesten aardappel­veld in de hens en brandt volledig uit

Vette vlammen hebben dinsdagochtend een landbouwwerktuig onklaar gemaakt. Een loonwerker was in het voertuig bezig op een aardappelveld aan de Hapseweg in Beugen toen het in brand vloog.