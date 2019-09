Verdachte (30) opgepakt voor neersteken drie kinderen in Bredaas park, slachtoffers probeerden ruziënde mensen uit elkaar te halen

BREDA - Een 30-jarige Bredanaar is in de nacht van zondag op maandag opgepakt op verdenking van het neersteken van drie kinderen in het Westerpark in Breda. Bij de steekpartij raakte een jongen zwaargewond doordat hij meerdere keren in zijn rug werd gestoken. Een andere jongen werd in zijn nek gestoken en een meisje in haar been.

De Bredanaar werd in zijn woning in Breda opgepakt. ,,We kregen direct heel veel tips binnengekregen", vertelt een politiewoordvoerder. ,,We konden snel een onderzoeksteam samenstellen, hoe moeilijk dat ook kan zijn in de nacht. Vervolgens zijn we gaan onderzoeken en we kwamen al snel tot de identiteit van de verdachte.”

De woordvoerder beschrijft de situatie zondagavond in het Westerpark als ‘een grote chaos’. ,,Jongeren die het gezien hadden waren in paniek. En natuurlijk waren de slachtoffers er ook. Dat kwam wel binnen bij ons.”

De politie kan inmiddels meer duidelijkheid scheppen over hoe de steekpartij begon. ,,Twee groepen hadden ruzie en de slachtoffers probeerden ze juist uit elkaar te halen. Daarbij is de verdachte weggetrokken en hij is vervolgens in gaan steken op de slachtoffers", beschrijft de woordvoerder de situatie. ,,Maar wat hij daar te zoeken had als dertigjarige bij allemaal jongeren weten we nog niet. Dat zoeken we nog uit.” De verdachte is geen bekende van de politie.

De situatie van de slachtoffers is nog onveranderd. De slachtoffers waren 15 en 16 jaar. Een jongen ligt zwaargewond in het ziekenhuis in Rotterdam, hij werd verschillende keren in zijn rug gestoken. De andere twee slachtoffers, een jongen en een meisje, liggen volgens de politie in het ziekenhuis in Breda.

