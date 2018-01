Doorrijder laat slachtoffer (21) hulpeloos achter, verdachte aangehouden in eigen woning Tilburg

'Arrestatie heeft enorm veel impact op verdachte (17) kei-ongeluk Schijndel'

15:45 SCHIJNDEL - De arrestatie en de aanklacht poging tot moord hebben enorm veel impact op de 17-jarige verdachte die sinds vrijdag in de gevangenis zit. Dat zegt zijn advocaat Bob de Jong. "Het is het zwaarste strafbare feit die je in het strafrecht kunt krijgen. Hij zit in een heel lastig pakket."