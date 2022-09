Verdachte drama Oud Gastel reed in huurauto, geen alcohol of drugs gebruikt: burgemeester verontwaardigd over ‘jonge mannen die keihard rijden’

Nieuwsover­zicht | Brandlucht Mariapeel tot in Roosendaal te ruiken - Meerdere doden bij ernstig ongeluk

De brandlucht van de smeulende Mariapeel is tot in Tilburg en Roosendaal te ruiken. Brandweerlieden zijn de brand, die nog niet meester is, al twee dagen aan het nablussen. En ook in Best was het raak met een natuurbrand: daar is donderdagnacht een bosgebied in vlammen opgegaan. Op vrijdagavond vielen er bij een botsing met twee auto's in Oud Gastel meerdere doden en gewonden.

2 september