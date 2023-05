Verdachte opgepakt voor mogelijk aansteken bosbrand bij Vlijmen, vuur lastig te bereiken

Thijs (28) is de man achter razend populair kleding­merk Malelions: ‘We moeten zorgen dat we hot blijven’

BEST - Bedacht op een zolderkamer, nu razend populaire jongerenkleding. Vanuit een nieuwe vestiging in Best bouwt Thijs Offermeijer verder aan Malelions. Een babycollectie en kleding voor padel komen eraan.