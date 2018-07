Verdachte oud-decaan uit Tilburg sloot 'pervers' contract met hoogleraar

BREDA/TILBURG - Tilburg University is in het onderzoek naar de verdachte oud-decaan Arie de Ruijter nog een opmerkelijke zaak op het spoor gekomen. Het universiteitsbestuur ontdekte dat de voormalig decaan een vorstelijke beloning ('promotiebonus') heeft afgesproken met een hoogleraar die na zijn pensioen promovendi bleef begeleiden. Voor de begeleiding van acht promovendi betaalde de universiteit al 225.000 euro aan de emeritus-hoogleraar.

De universiteit heeft na de ontdekking nog geprobeerd om van het 'perverse' contract af te komen, maar dat is niet gelukt.

De Ruijter was van 2007 tot 2015 decaan van de faculteit Humanities. Na een tip over mogelijke fraude ontdekte een bedrijfsrecherchebureau dat hij de universiteit meer dan een miljoen euro had laten uitbetalen aan bedrijven van familieleden. De oud-decaan en twee familieleden werden vorig jaar gearresteerd voor valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen en zaten enkele dagen vast. De officier van justitie beslist binnenkort of er een strafzaak tegen hem komt.

Na publiciteit over de zaak heeft de universiteit ook andere contracten onder de loep genomen en toen viel het oog op de ongebruikelijke afspraak met hoogleraar Jaap van den Herik (Informatica).

Pervers

Volgens de universiteit is het niet normaal dat hoogleraren na emeritaat nog geld ontvangen voor het blijven begeleiden van promotietrajecten. Een rechtstreeks, financieel belang bij het goedkeuren van een manuscript is nog ongebruikelijker en zelfs pervers, aldus de universiteitsbestuur. De universiteit vreest dat het vertrouwen in de academische wereld zo schade oploopt.

Vanwege de pijnlijke affaire met oud-decaan Arie de Ruijter heeft de universiteit vorig jaar een beroep gedaan op Van den Herik om af te zien van zijn honorarium. ,,Het vertrouwen van de maatschappij in de integriteit van de academische wereld en het belang van een integere aanwending van publieke middelen moet prevaleren boven dergelijke constructies'', schreef de universiteit aan hem.

Van den Herik legde het verzoek naast zich neer en spande een rechtszaak aan omdat de universiteit zijn laatste rekening van 75.000 euro voor zes promoties niet meer wilde betalen.

Omstreden