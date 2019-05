'Verdachte van verkrachten Brabantse vrouw is bewaker bij Defensie‘, politie sprak van zeer ernstig geweldsmisdrijf

Natuurgene­zer Ross kreeg omstreden middel via Eindho­venaar

15 mei KREFELD - Natuurgenezer Klaus Ross, die terechtstaat voor de dood van drie van zijn patiënten, kreeg zijn omstreden glucoseblokkers via een particulier uit Eindhoven. De Eindhovenaar had zich dag en nacht in de oncologie verdiept, omdat zijn vrouw kanker had. Tijdens die zelfstudie stuitte hij op glucoseblokkers - hij bestelde ze online en ging ze later ook aan Ross doorverkopen.