BREDA/SCHIPHOL - Er moet een digitale reconstructie komen van de schietpartij die in oktober 2015 in Hooge Zwaluwe het leven kostte aan beroepscrimineel Muljaim Nadzak en zijn partner No Surrender-baas Brian Dalfour . Dat vindt Arthur van der Biezen, advocaat van een van de vijf Belgische verdachten van het chaotische vuurwapengeweld.

De raadsman licht zijn verzoek dinsdag toe in de eerste tussentijdse (regie)zitting sinds ruim een jaar in de dubbele moordzaak.

Van der Biezen wil voor het digitale filmpje het forensisch bureau IFS inschakelen, dat recent een soortgelijke 3D-weergave maakte in de rechtszaak rond de moord op Koen Everink: ,,In de presentatie wordt het sporenbeeld samengebracht met de handelingen van de verdachten bij de reconstructie in het vakantiehuisje'.''

Meer inzicht

De advocaat verwachte dat de gecombineerde, visuele presentatie 'meer inzicht zal geven' in het verhaal van de Belgische verdachten over de schietpartij en tegelijk het scenario van het Openbaar Ministerie zal uitsluiten.

Wat zich precies in het dijkhuisje heeft afgespeeld, is nog altijd niet duidelijk. Zeer waarschijnlijk is sprake van een (dubbele) ripdeal, waarbij als agenten vermomde Nederlandse criminelen hun Belgische afnemers wilden beroven van het geld waarmee ze 15 kilo cocaïne wilden kopen, én/of andersom.

Slachtoffer Brian Dalfour was voorzitter van het Amsterdamse chapter van de omstreden motorclub No Surrender. Veel leden bezochten de uitvaart van de captain in Almere.

Bij de schietpartij raakten ook de Nederlander Roy O. en Van der Biezens Belgische cliënt Samir T. gewond door kogels. Voor zover bekend heeft de politie geen groot geldbedrag of coke aangetroffen. Ook de vuurwapens waarmee de Belgen volgens de officier moeten hebben geschoten, zijn nooit gevonden.