Verdrietige bewoners bellen naar PostNL na overlijden lievelingsbezorger Rick van Loosbroek: 'Wat kunnen we doen?'

Oproep na dodelijk quadonge­luk A2: 'Haal die gevaarlij­ke apparaten van snelweg'

9 juli DEN BOSCH - De quad is een 'levensgevaarlijk apparaat' dat per direct van de snelweg moet worden gehaald. Dat vindt Veilig Verkeer Nederland. Het dodelijke ongeluk op de A2 bij Den Bosch van zondagavond is volgens de organisatie 'het zoveelste bewijs' dat deze motorrijtuigen veel te gevaarlijk zijn. ,,We zien quads veel liever op het platteland in plaats van op de weg."