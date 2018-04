Verdronken vluchteling uit Zaltbommel had net nieuwe auto opgehaald

Binnen de Zaltbommelse gemeenschap was Mebrie al snel redelijk bekend. Hij voetbalde in het achtste team van Nivo-Sparta en hij belandde later in het jaar 2015 bij Elliz in Company, de stichting die onder meer vluchtelingen begeleidt in hun zoektocht naar werk. Ook voor oprichter Elze Frie is het overlijden van Mebrie een enorme klap. Aangeslagen is ze, zacht gezegd. Elze noemt hem het ultieme voorbeeld voor veel vluchtelingen. ,,Mebrie was zo puur, zo leergierig, zo zacht en lief. Hij leerde bij ons met de naaimachine omgaan, maar in zijn vrije tijd zat hij altijd te studeren. Achter de laptop. Hij wilde alles weten over aardrijkskunde, geschiedenis en biologie bijvoorbeeld. En ach, zo innemend. Wat me nog het meest bijstaat, is zijn eerste biertje. Toen ik hem vroeg of hij er nog een lustte, antwoordde hij giechelend: ‘beter van niet, denk dat ik maar eens naar huis ga’.”

Bij voetbalvereniging Nivo-Sparta klinken woorden van gelijke strekking. De club heeft Mebrie zaterdag, voorafgaand aan een belangrijke wedstrijd van het eerste elftal, met fakkels en een minuut stilte herdacht. ,,Ik heb al meer trieste dingen bij de club meegemaakt, maar dit slaat alles", zegt voorzitter Bert Wernke. ,,Mebrie maakte écht deel uit van het team en deed écht mee in de samenleving." Iets wat Henk Smit, de taalcoach van Mebrie, bevestigt. ,,Hij was zeldzaam gemotiveerd om te integreren. Realiseerde zich heel goed dat hij ook contacten moest leggen met Nederlanders. Hij had de perfecte mentaliteit om snel en succesvol in te burgeren.