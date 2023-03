Verfklus van hoog niveau: hoogspanningsmasten Uden opnieuw strak in de lak

Voordat de mensen van schildersbedrijf Tris aan de gang kunnen moet netbeheerder TenneT eerst de stroom afschalen. Daarna begint het intensieve werk van schoonstralen en opnieuw schilderen. Voor elk stukje mast moeten de schilders een heel eind naar boven klimmen. Beter dus niet je kwast of ander noodzakelijk gereedschap vergeten want dan kun je weer naar beneden.

Naar verwachting zijn de schilders zeker een week of vijf bezig. Dat hangt ook af van het weer: bij regen of harde wind kan er niet gewerkt worden, bij hoge luchtvochtigheid is schilderen ook niet mogelijk. Tijdens de werkzaamheden wordt de Industrielaan steeds in stukjes afgesloten. Begin deze week was dat het geval op de kop van de drukke weg, aan de kant van het Shell tankstation.