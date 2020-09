Vergeet Fox Sports of Studio Sport: Bas (74) is alle rollen in één. Op zijn niveau dan

CDA’er Renze Bergsma terug in provincie­po­li­tiek: ‘nog steeds jammer dat middencoa­li­tie is gesneuveld’

3 september GIESSEN - Renze Bergsma trad een maand of tien geleden af als gedeputeerde namens het CDA in Brabant. Toch keert hij nu terug in de provinciepolitiek, in de CDA-fractie die hem destijds in een onmogelijke spagaat bracht.