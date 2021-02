Verhoren van kinderen na seksueel misbruik is aangrijpend: 'Ik vertel dat ik niks gek, raar of vies vind’

Teruglezen | KNMI geeft code rood af voor Brabant vanaf 05.00 uur, GGD-testloca­ties maandagoch­tend gesloten

14 februari Voor schaatsliefhebbers is dit voorlopig het laatste weekend om het ijs op te zoeken. Over een week is het namelijk mogelijk alweer zo'n 15 graden warm. Ook deze zondag stijgt de temperatuur tot ruim boven het vriespunt. Volgens Weerplaza kan het in het zuiden van het land zo'n 6 graden worden. Vanaf zondagochtend vroeg wordt de voorlopig laatste kans om te schaatsen volop benut.