Verhuizen coronapatiënten naar rest van het land gaat door: nu al meer dan 200 Brabanders overgeplaatst

Provincie wil Brabantse visie op landbouw; meedenken kan tijdens Dutch Design Week

17:13 DEN BOSCH - Hoe moet de Brabantse landbouw en ons voedselsysteem er over tien tot twintig jaar uitzien? Die vraag wil de provincie komend jaar via een onderzoek onder de inwoners, een toekomstschets van experts én een flink evenement tijdens de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven proberen te beantwoorden.