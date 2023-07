Verhuizen in Breda: dit moet je regelen

Raad in Ge­mert-Ba­kel wil af van polarisa­tie in de gemeentepo­li­tiek

GEMERT-BAKEL - Het moet maar eens afgelopen zijn met de polarisatie in de politiek. Niet alleen landelijk maar ook lokaal. Want het uitvergroten van tegenstellingen zorgt ervoor dat de mensen zich steeds verder afkeren van de politiek. Ook in Gemert-Bakel.