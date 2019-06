Verkeersdoden 2018: De schrikbarende stijging die niemand kan verklaren

'Schrikbarende stijging verkeersdoden in Brabant', kopte deze krant onlangs toen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de nieuwe cijfers bekendmaakte. 2017 telde 98 verkeersdoden, in 2018 waren dat er 150. Het Brabantse aandeel in de landelijke stijging was enorm: 52 van de 65 slachtoffers. Een klein deel wordt veroorzaakt door ongelukken met meerdere personen. Neem bijvoorbeeld het spoordrama in Oss met de stint waarbij vier kinderen omkwamen. Of de vijf Roemenen die overleden nadat hun busje op de N270 bij Helmond tegen een vrachtwagen botste. Negen doden bij twee ongelukken. Verschrikkelijk veel, maar niet genoeg om de 'schrikbarende stijging' in Brabant te verklaren. Diverse experts gaven in deze krant antwoord: het is drukker geworden, er zijn meer wegen in Brabant, te weinig fietspaden, te veel bomen langs de weg en vergeet die ellendige telefoon niet; appen in het verkeer. Allemaal aannemelijk. Maar of het ook klopt in het geval van al die ongelukken vorig jaar?