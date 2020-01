Verkeersleider kijkt op afstand mee naar A67

A67: historie A67 was vooral bedoeld voor het vrachtver­keer

11:00 De aanleg van de A67, in het begin E3, was in eerste instantie vooral bedoeld als transitroute tussen Antwerpen en het Ruhrgebied. Foto’s uit die tijd laten een weg zien waarop amper auto’s rijden. Dat is nu, zoveel jaren later, wel anders.