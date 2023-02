Verkeersoverlast Jonkergouw Schaijk in de praktijk minder groot dan berekend

SCHAIJK - Omwonenden maken zich grote zorgen over het verkeer maar de overlast van tuinbouwbedrijf Jonkergouw uit Schaijk op de nieuwe beoogde plek aan de Broksteeg is minder groot dan tot dusver werd gepresenteerd. Dat schrijft de gemeente in een aanvullende notitie over de voorgenomen verhuizing waar de gemeenteraad donderdag een besluit over moet nemen.

In nieuwe brieven aan de gemeenteraad maken bewoners van de Pastoor van Winkelstraat en omwonenden van de Broksteeg zich grote zorgen over de hoeveelheid verkeer die de nieuwe locatie van Jonkergouw met zich meebrengt. Eerder presenteerde de gemeente aantallen van wel 110 vrachtauto's, 180 tractoren en 565 personenauto's per dag.

Veel minder verkeer

In een aanvullende memo meldt de gemeente nu dat het in de praktijk waarschijnlijk niet zo'n vaart zal lopen. De aantallen zijn theoretische berekeningen gebaseerd op hoe groot het bedrijf nu is en doorgezet naar het vijfvoudige op de nieuwe locatie. In de praktijk gaat het volgens de gemeente Maashorst om veel minder verkeer: dagelijks zo'n 21 vrachtauto's, 36 trekkers en 83 auto’s. Omdat het bedrijf op de nieuwe plek veel efficiënter kan werken zal er volgens de gemeente ok minder verkeer komen.

Rotonde N277

Jonkergouw wil samen met de gemeente opnieuw gaan kijken of het verkeer via een nieuwe rotonde op de N277 kan rijden zoals veel omwonenden en politieke partijen graag zien. In het gunstigste geval duurt het dan nog zeker vijf jaar voordat die rotonde er ligt. Als de provincie wil meewerken want de laatste geluiden waren dat ze zo'n extra remmende obstakel in de N277 niet willen.

De gemeente wil niet op de uitslag van het overleg wachten en graag door met de voorgenomen verhuizing van het tuinbouwbedrijf. Aanwonenden van de Pastoor van Winkelstraat dringen er in hun brief op aan om te wachten met het hele plan totdat er helderheid is over hoe het verkeer in en om Schaijk en de Broksteeg wordt afgewikkeld.