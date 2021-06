Verkeerspsycholoog staat paf van hoog aantal doden zonder autogordel: ‘Je wordt er verdrietig van’

Wonen in het bos, zonder oorlogs­drei­ging: 15 kavels in de verkoop op oud MOB-com­plex in Mill

14 juni MILL - Wie wil wonen in het bos, kan straks een plekje proberen te veroveren op het voormalige MOB-complex in Mill. Daar komen vijftien kavels te liggen, waar liefhebbers van de natuur een woning naar hun eigen voorkeur kunnen bouwen. Op die plek een woonwijk ontwikkelen, wat ooit de bedoeling was, is definitief van de baan.